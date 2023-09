Le célèbre pull de Lady Di avec des moutons vendu aux enchères pour une somme astronomique

En janvier dernier, Kim Kardashian avait acheté un célèbre pendentif porté par la princesse, le crucifix d'Attalah, lors d'enchères à Londres (197.453 dollars, soit 185.000 euros). Selon Sotheby's, il s'agit également d'un record pour un pull-over, précédemment détenu par le cardigan vert olive que portait Kurt Cobain en 1993 lors du concert acoustique de Nirvana sur MTV parti pour 334.000 dollars (313.000 euros) en 2019.

Juste après ses fiançailles, Diana Spencer avait revêtu ce pull rouge aux motifs de moutons blancs, à l'exception d'un noir, lors d'un match de polo auquel assistait le Prince Charles en juin 1981. Elle avait alors marqué les esprits par son attitude décontractée et créé, selon Sotheby's, "un moment culturel et viral de grande ampleur". Cette apparition publique avait aussi offert un coup de pub inespéré aux deux créatrices, Sally Muir et Joanna Osborne, et leur marque "Warm and Wonderful".