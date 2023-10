Le Centre Pompidou propose une rétrospective éblouissante des dessins de Picasso

"C'est une exposition exceptionnelle à plus d'un titre : par le nombre d'œuvres rassemblées, mais aussi par leur rareté, leur fragilité. C'est vraiment une suite de découvertes et d'éblouissement", complète Johan Popelard, conservateur au Musée Picasso Paris et co-commissaire de l'exposition.

Outre des dessins en noir et blanc, le visiteur pourra découvrir plusieurs tableaux et chefs-d'œuvre de papiers collés, cartons-poèmes, provenant des collections du musée d'art moderne et de celles du musée Picasso à Paris, mais aussi des prêts d'Espagne, d'Allemagne et de Suisse. Tous retracent le processus créatif foisonnant de Picasso tout au long de sa vie.