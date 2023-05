En 2025, le Centre Pompidou va fermer pour travaux pendant cinq ans

Le Centre Pompidou à Paris se refait une beauté. L'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde fermera complètement pour travaux fin 2025 et rouvrira en 2030, a indiqué ce mercredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Annoncés en 2021 par la ministre de la Culture d'alors, Roselyne Bachelot, ces travaux de modernisation et de désamiantage, qui coûteront 262 millions d'euros, devaient initialement s'étendre de 2023 à 2027, année des 50 ans de l'établissement.

Le déménagement et la fermeture progressive débuteront à l'automne 2024. Les travaux de rénovation et de désamiantage de la totalité des façades, la mise en sécurité incendie, l'optimisation énergétique du bâtiment, ainsi que les aménagements nécessaires à une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, devraient commencer début 2026, comme le précise l'AFP.