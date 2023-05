Le champion olympique Martin Fourcade se lance dans le one-man-show

C'est une nouvelle inattendue. Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade va monter en solo sur les planches pour un spectacle dans lequel il "retrace son parcours de sportif de très haut niveau à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition" à partir de l'automne prochain, a-t-il annoncé mercredi 24 mai.

Dans ce one-man-show intitulé Hors piste, Fourcade, âgé de 34 ans et qui a mis un terme à sa carrière sportive il y a trois ans comme le rappelle l'AFP, "relate sa carrière avec ses joies et ses peines, de ses Pyrénées natales, et ses premiers pas sur les skis en compagnie de son grand frère Simon, à la consécration olympique", poursuit le communiqué, en promettant "un moment intime et intense".