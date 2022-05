Ed Sheeran papa pour la deuxième fois au terme d'une grossesse gardée secrète

C'était un secret bien gardé. À la surprise générale, Ed Sheeran a annoncé sur Instagram qu'il était devenu papa pour la deuxième fois. "Je voulais vous dire que nous avons accueilli une autre magnifique petite fille", a confié l'interprète de "Shape of you" en légende d'une photo d'une paire de chaussettes blanches pour nourrisson, posée sur une couverture. "Nous sommes tous les deux complètement amoureux d'elle et tellement heureux d'être une famille de quatre".

En couple de depuis 6 ans avec Cherry Seaborn, qu'il a épousée en 2019, Ed Sheeran est donc aux anges. Le couple, déjà parent d'une petite fille prénommée Lyra Antarctica, née à l'été 2020, n'a pas donné de détails sur le prénom de ce second bébé, ni sur sa date de naissance.