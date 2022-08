Le chanteur Daniel Lévi est mort à l'âge de 60 ans

"Ce sera à nous dès demain, ce sera à nous le chemin, pour que l'amour qu'on saura se donner, nous donne l'envie d'aimer". Le mythique interprète de l'Envie d'aimer, Daniel Lévi, s'est éteint ce samedi à l'âge de 60 ans. Il a succombé à un cancer du colon, diagnostiqué en 2019. Le chanteur s'était notamment fait connaître grâce à son rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Même les plus jeunes le connaissaient, puisqu'il chantait la célèbre chanson de Disney "Ce rêve bleu", du film Aladdin.

En juillet, il avait pourtant donné des nouvelles positives, à l'occasion de la naissance de sa fille. "Je voulais vous remercier pour votre soutien et votre encouragement et puis c’est vrai que ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi mais on me soigne et je suis même heureux de vous annoncer que je suis papa d’une petite fille depuis ce matin", avait-il déclaré sur une vidéo postée sur Instagram. Malheureusement, début août, le cancer l'a rattrapé. Sa femme Sandrine Aboukrat avait alors annoncé que son mari avait besoin de prières pour pouvoir peut être guérir.