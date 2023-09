À vendre : le chapeau porté par Michael Jackson lors de son tout premier moonwalk

"C'est un certain Adam Kelly - dont nous avons le badge pour le show du 25 mars 1983 - qui récupère ce chapeau ce jour-là, pensant que le staff du chanteur allait venir le récupérer, mais non", raconte Arthur Perault, directeur général de galerie Artpèges. "Adam Kelly l'a gardé pendant plusieurs années avant de le céder à un collectionneur américain, ce chapeau est ensuite réapparu dans une collection européenne et est maintenant ici entre nos mains", poursuit-il.

Si le Fedora de Michael Jackson est une pièce de collection pour n’importe quel fan (fortuné) de Michael Jackson, son estimation n’est pas la plus élevée parmi celle des objets vendus ce soir. En effet une guitare du bluesman T-Bone Walker, influence majeure de B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix ou encore Eric Clapton, produite à seulement 22 exemplaires en 1949, est évaluée entre 100.000 et 150.000 euros.