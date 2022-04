Le cinéaste iranien Asghar Farahdi reconnu coupable d'avoir plagié l’une de ses étudiantes

Il est passé à un cheveu de la Palme d’or l’été dernier, décrochant finalement le Grand prix du jury pour Un héros, l’histoire d’un petit mensonge qui entraîne de lourdes conséquences pour son auteur. Le célèbre cinéaste iranien Asghar Farhadi a été reconnu coupable de plagiat ce lundi par un tribunal de Téhéran pour ce film en lice il y a encore quelques jours aux Oscars. Azadeh Masihzadeh, l’une de ses étudiantes en cinéma, l’accusait de s’être inspiré de l’un de ses court-métrages, All Winners All Losers, sorti en 2018.

Asghar Farahdi, 49 ans, ne pourra pas faire appel de ce jugement. Le cinéaste, qui avait déposé une plainte en diffamation contre la plaignante, a par ailleurs été débouté de sa demande. C’est désormais à un second juge d’établir sa peine qui pourrait inclure l’obligation de reverser tous les bénéfices du film en salles et en ligne à la jeune femme, et dans le pire des cas une peine de prison. Un incroyable scénario pour cette figure majeure du Septième art.