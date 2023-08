Le cinéaste Lars von Trier, atteint de la maladie de Parkinson, cherche l’amour sur Instagram

Éternel provocateur, Lars von Trier refait parler de lui sur un mode inattendu. Dans une vidéo postée sur Instagram, le réalisateur danois de 67 ans annonce qu’il est à la recherche d’une "petite amie et/ou d’une muse". L’auteur de Breaking the Waves et Dancer in Dark prévient d’emblée les candidates : "Je souffre de la maladie de Parkinson, de troubles obsessionnels compulsifs et en ce moment d’un alcoolisme sous contrôle".

Enfant terrible du cinéma européen, Lars von Trier n’a pas tourné pour le cinéma depuis le terrifiant The House That Jack Built en 2018, portrait d’un serial killer incarné par l’acteur américain Matt Dillon. En 2022, il a réalisé la saison 3 de sa mythique série fantastique L’Hôpital et ses fantômes, que Canal + a diffusée l’an dernier.