"Le cœur brisé", Taylor Swift annonce le décès d'une spectatrice lors d’un concert au Brésil

Alors que le Brésil fait face à des vagues de chaleur exceptionnelles, la pop star mondiale Taylor Swift a révélé vendredi soir qu’une fan est morte durant son concert au stade olympique de Rio de Janeiro. La jeune femme de 23 ans aurait perdu connaissance et fait un arrêt cardiaque lors de la représentation de la star américaine, selon des médias brésiliens. Les fans accusent l’organisation du stade d’avoir limité l’accès à l’eau pendant le concert, alors que les températures avoisinaient les 40 degrés.

Le concert a tourné à la catastrophe. La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé sur son compte Instagram une nouvelle tragique vendredi soir : une fan est décédée lors de sa représentation très attendue à Rio de Janeiro, au Brésil.

Dans un message en story Instagram, la pop star milliardaire a écrit en amont de son premier concert dans la ville brésilienne : "Je ne peux pas croire que je suis en train d'écrire ces mots, mais c'est le cœur brisé que je vous annonce que nous avons perdu une fan ce soir."

D’après plusieurs médias brésiliens, la jeune femme de 23 ans s’appelait Ana Clara Benavides. Elle aurait perdu connaissance puis fait un arrêt cardiaque pendant le concert de la superstar. Une amie de la victime a également raconté au journal brésilien Globo qu’elle se sentait mal dès la première chanson. Les organisateurs du spectacle, Time4Fun, ont quant à eux déclaré dans un communiqué ce samedi que les équipes médicales sont intervenues auprès de la jeune Brésilienne et l’ont emmenée à l’hôpital, où elle est décédée une heure plus tard.

Des chaleurs records et un accès à l'eau limité

Les spectateurs du concert ont dénoncé des conditions accablantes au stade de Rio où avait lieu la représentation, alors que le Brésil fait face à des chaleurs exceptionnelles depuis plusieurs semaines. Ce vendredi, la température aurait dépassé les 37 degrés.

Pendant la soirée, Taylor Swift a demandé au personnel de fournir de l’eau au public et a elle-même lancé des bouteilles à la foule, alors que les participants ont accusé les organisateurs de les empêcher d'apporter de l’eau dans l’enceinte du stade. Le ministre de la Justice brésilien, Flavio Dino, a affirmé que le ministère allait mettre en place des "règles d’urgence" concernant l’accès à l’eau pendant les concerts. Le Maire de Rio, Eduardo Paes, a quant à lui affirmé sur X que "la perte d'une jeune femme est inacceptable."

Les autorités ont aussi annoncé mener des investigations sur les circonstances de la mort d’Ana Benavides, et demander aux organisateurs de fournir plus de distributeurs, des points d’eau, ainsi que davantage d’équipes de secours et de personnel médical à la disposition du public.

"Je suis dévastée par la nouvelle"

"Je ne peux même pas vous exprimer à quel point je suis dévastée par la nouvelle", s'est désolée Taylor Swift sur les réseaux sociaux. "Je ne serai pas capable d'en parler sur scène, parce que je suis submergée par le chagrin dès que j'essaie d'en parler. J'ai très peu d'informations, à part qu'elle était incroyablement belle et beaucoup trop jeune", a ajouté la chanteuse, qui a adressé ses pensées à la famille et aux proches de la victime.

Taylor Swift a prévu deux autres concerts à Rio, ce samedi 18 novembre et dimanche 19 novembre, dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée "The Eras world tour".