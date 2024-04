"Des hommes et des dieux", "De Gaulle"... Le comédien Philippe Laudenbach est mort à l'âge de 88 ans

Le comédien français Philippe Laudenbach est décédé à l'âge de 88 ans. Révélé par Alain Resnais dans les années 1960, il avait joué dans plus de 200 films. En 2010, il incarnait l'un des prêtres de "Des hommes et des dieux" de Xavier Beauvois.

C’était un second rôle marquant du cinéma français. L’acteur français Philippe Laudenbach est décédé ce lundi à Toulouse à l’âge de 88 ans, indique le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot, citant son agent et sa famille. Natif de Bourg-la-Reine, il avait débuté sa carrière sur grand écran en 1962 dans Muriel ou le temps d’un retour d’Alain Resnais, avant de le retrouver sur Mon Oncle d’Amérique et La vie est un roman.

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Philippe Laudenbach avait tourné avec les plus grands réalisateurs comme François Truffaut (Vivement Dimanche), Claude Lelouch (Viva la vie !), Jean-Jacques Beineix (37,2 le matin), Bertrand Blier (Notre Histoire) ou encore Claude Sautet (Quelques jours avec moi).

Des rôles marquants sur scène et à l'écran

En 2010, Philippe Laudenbach jouait le père Célestin dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, inspiré de l’affaire des moines de de Tibhirine, enlevés et assassinés en 1996. Grand Prix du jury à Cannes, ce drame puissant allait ensuite remporter le César du meilleur film.

Le comédien allait ensuite collaborer avec de nombreux cinéastes de la nouvelle génération comme Valérie Donzelli (La guerre est déclarée), Eric Lavaine (Barbecue) ou encore Valérie Lemercier (Marie-Francine). En 2020, il incarnait le Maréchal Pétain dans De Gaulle de Gabriel Le Bomin aux côtés de Lambert Wilson.

Philippe Laudenbach était également une figure du théâtre français, nommé au Molière en 1998 pour sa performance dans Le Bonnet du fou de Luigi Pirandello. À la télévision, on l’avait également vu dans de nombreuses séries populaires comme Joséphine Ange Gardien, Louis la Brocante ou encore Braquo. En 2018, il était au générique de Ad Vitam, la série fantastique sur Arte de Thomas Cailley.