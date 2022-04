Le concert de Soprano au Stade de France reporté à cause du RER B

Grande déception pour les fans de Soprano. Le concert du rappeur, initialement prévu le 2 juillet 2022, a été reporté au 6 mai 2023 en raison de travaux sur les lignes de transport, notamment du RER B, qui permet d'accéder au Stade de France. "Cela fait des mois qu'on cherche une solution, mais les travaux autour du Stade de France nous empêchent de nous retrouver dans les meilleures conditions", a expliqué le rappeur dans une vidéo sur Twitter.

"Pour la sécurité des gens, par rapport aux travaux, il faudrait que le Stade de France accueille maximum 50.000 personnes. On a déjà dépassé les 50.000 ventes de billets, du coup, c'est un peu compliqué... Il faudrait aussi que le stade évacue le public à 22h30, et on a un concert de deux heures, deux heures et quart, qu'on a déjà préparé", précise l'artiste préféré des enfants qui informe que les billets achetés pour le 2 juillet 2022 seront valables pour le 6 mai 2023 ou remboursés.