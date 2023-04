Le couronnement de Charles III sera à suivre en direct sur TF1 et LCI lors d’une émission spéciale

C’est un évènement auquel le monde n’a pas assisté depuis 70 ans. Le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés le 6 mai prochain à Londres devant 2000 invités triés sur le volet. Un moment d’histoire qui sera à vivre minute par minute sur les antennes de TF1 et LCI. Dès 6h30, Anne-Chloé Bottet et Christophe Beaugrand animeront la Matinale Week-End de LCI depuis le célèbre Mall, l’avenue qui mène au palais de Buckingham. L’occasion de recueillir les premières impressions des badauds désireux d’apercevoir le couple royal dans le carrosse qui les mènera vers l’abbaye de Westminster.