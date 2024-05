Le défilé Victoria's Secret revient pour de bon mais promet du changement

Après une édition documentaire hybride qui n’a pas convaincu grand-monde, la marque de lingerie américaine repart à ses fondamentaux pour relancer son évènement annuel. Elle promet de "refléter ce qu’elle est aujourd'hui", notamment plus inclusive. Une première vidéo diffusée sur les réseaux sociaux convoque les mannequins sur le podium pour l’automne.

Les Anges n’ont finalement pas dit leur dernier mot. Cinq ans après les avoir raccrochées, les mannequins de Victoria’s Secret renfileront leurs ailes pour le traditionnel défilé qui renaîtra de ses cendres à l’automne. Un choix étonnant de la part de la marque de lingerie américaine qui avait tenté un pas de côté, l’an dernier, avec un documentaire diffusé sur Prime Video. Présenté comme "un long-métrage unissant la mode, le cinéma, l’art et la culture avec des créatrices dynamiques", The Tour avait été boudé par le public lors de sa diffusion sur la plateforme.

Plus de "fantasme" mais de l'authenticité

Victoria’s Secret assure avoir "lu les commentaires" et promet aux déçus qu’elle "les a entendus". "Le Victoria’s Secret Fashion Show est de retour ! Il reflètera qui nous sommes aujourd’hui, avec tout ce que vous connaissez et aimez – le glamour, le podium, les ailes, le divertissement musical et plus ! Restez branchés… Ça deviendra de plus en plus iconique à partir de maintenant", tease la marque sur ses réseaux sociaux. Une vidéo donnant rendez-vous aux mannequins met en scène l’une des égéries les plus emblématiques de la marque, la Sud-Africaine Candice Swanepoel.

Né en 1995, le défilé Victoria’s Secret a réuni pendant plus de 20 ans les plus grands noms du mannequinat, comme la Brésilienne Gisele Bündchen, l’Allemande Heidi Klum ou la Brésilienne Adriana Lima. Un évènement plus proche d’un spectacle que de la présentation classique d’une collection, lors duquel les participantes faisaient le show au même titre que les stars de la pop venues chanter avec elles sur le podium.

Bruno Mars, Katy Perry, Maroon 5 ou encore Taylor Swift sont venus donner de la voix ces dernières années. Retransmis à la télévision américaine chaque année depuis New York, le défilé s'était même délocalisé à Londres, à Shanghai et à Paris. Il réunissait jusqu’à 10 millions de téléspectateurs avant que le public ne fuie le programme jugé sexiste et en décalage de l’époque.

Dans les commentaires sur Instagram, Jane Dipika, la Miss Népal plus-size qui avait fait sensation lors de Miss Univers, fait déjà acte de candidature pour défiler. Car cette édition 2024 ne devrait pas ressembler aux précédentes pour mieux représenter toutes les femmes, à la manière des shows proposés par Fenty, la marque de lingerie créée par la chanteuse Rihanna. De quoi correspondre au virage à 180 degrés de la stratégie marketing de la marque opéré il y a trois ans.

Elle qui se vantait de vendre "un fantasme" entreprend désormais de s’inscrire dans le vrai. Aucun casting ni potentiel diffuseur n’a pour l’instant été communiqué pour ce qui s’annonce déjà comme le comeback mode de l’année.