Le défilé Victoria's Secret appelle Harry Styles à la rescousse pour sa difficile première à Shanghaï

LET THE MUSIC PLAY - L'ancien chanteur des One Direction fait partie des quatre artistes qui viendront chanter aux côtés des Anges sur le podium installé pour la première fois en Chine. Et il est bien le seul nom internationalement connu de cette liste qui devait initialement être portée par la présence de Katy Perry, qui se serait vu refuser son visa par les autorités chinoises.