Le député Louis Boyard insulté par Cyril Hanouna : 3,5 millions d'euros d'amende infligés à la chaîne C8

Dans le même temps, l'Arcom indique avoir "mis en demeure" la chaîne du groupe Canal+ pour l'exhorter à respecter ses obligations en matière d'"honnêteté" et d'"indépendance" de l'information. "L'invité a été explicitement empêché d’exprimer en plateau un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du Groupe Canal +, auquel appartient le service de télévision C8 et, par suite, l’émission n’avait pas été réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information", juge l'Arcom. Selon l'échelle des décisions que peut prendre le régulateur des médias audiovisuels, la mise en demeure se situe au troisième niveau après le rappel à la réglementation et la mise en garde.

Sur Twitter, le député Louis Boyard s'est dit satisfait de cette décision, comme d'autres membres de la France insoumise.