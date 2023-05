Les adieux de Ken Loach, Andie McDowell au naturel et un toutou primé... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

Cannes 2023, c'est presque fini ! En cette dernière journée avant la remise du palmarès, on a peut-être assisté à la dernière montée des marches de Ken Loach, 86 ans, cinéaste deux fois Palme d'or, de retour avec The Old Oak. Mais aussi à celle de La Chimère, de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher. Dans l'attente du palmarès de Ruben Östlund et son jury, de premières récompenses ont été décernées au fil de la journée. Le best of du 26 mai, c'est parti…