Le dessinateur Bastien Vivès visé par une plainte pour diffusion d'images pédopornographiques

Une vive polémique secoue le monde de la BD depuis plusieurs semaines, autour des honneurs que devait réserver le Festival d'Angoulême fin janvier 2023 au dessinateur vedette Bastien Vivès, accusé de promouvoir l'inceste et la pédocriminalité dans ses œuvres mais aussi par des propos tenus lors d'interviews. L'affaire sera désormais portée devant la justice : l'association Innocence en danger a déposé plainte mardi pour des infractions de pédopornographie visant l'auteur de bandes dessinées et les maisons d'édition qui ont publié trois de ses œuvres en 2011 et 2018.

"Ces ouvrages présentent une image dégradante des mineurs qui sont soumis à des traitements inhumains et crus", estime l'association dans sa plainte, révélée par RMC et consultée par l'AFP. Elle vise précisément La décharge mentale (éd. Les Requins Marteaux, 2018), Les Melons de la Colère (éd. Les Requins marteaux, 2011), ainsi que Petit Paul ( éd. éditions Glénat, 2018), trois albums dans lesquels "des mineurs sont représentés tant dans le cadre d'activités sexuelles avec des majeurs qu'exhibant leurs parties intimes", accuse-t-elle.