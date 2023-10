Le discret Jean-Jacques Goldman dénonce la publication de biographies qu’il n’a "jamais autorisées"

"Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi", avait insisté Jean-Jacques Goldman auprès du Canard enchaîné. 2024 marquera le 20ᵉ anniversaire de son dernier passage sur scène. Après avoir passé la main à la tête des Enfoirés en 2016, celui qui est depuis des années au sommet du classement des personnalités préférées des Français ne s’est jamais fait oublier du public. Son coup de poing sur la table amènera-t-il ses admirateurs à ne pas se ruer en librairies ?