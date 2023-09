Infidélité, chirurgie esthétique et gros dollars : le divorce de Kevin Costner vire au grand déballage

Le divorce de Kevin Costner est en train de devenir aussi palpitant que Yellowstone, la série qui a relancé la carrière de l’acteur de 68 ans après une longue période de vaches maigres. Le 3 mai dernier, la presse américaine révélait que son épouse Christine Baumgartner, 49 ans, avait décidé de mettre fin à leur mariage, après 18 ans de vie commune et trois beaux enfants. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe, la famille Costner menant une existence discrète, loin des regards, entre la Californie et le Colorado où l’acteur possèdent un ranch digne de celui de John Dutton, son personnage à l’écran.

Comme souvent à Hollywood, cette séparation est vite devenue une affaire de gros sous. Christine Baumgartner a d'abord reçu un chèque d'1 million de dollars, en vertu d'un contrat prénuptial, avant de réclamer une pension alimentaire de 250.000 dollars par mois. Une somme qu’elle estime nécessaire pour maintenir le train de vie des garçons Cayden et Hayes, 15 ans et 14 ans, et de leur sœur Grace, 12 ans, entre école privée, activités sportives et vacances de luxe. Inacceptable pour Kevin Costner, dont les avocats proposaient "seulement" 60.000 dollars par mois.