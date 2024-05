Le dodécaèdre, cet étrange objet romain qui intrigue les archéologues

Un dodécaèdre romain trouvé lors de fouilles en 2023 va être exposé au Lincoln Museum au Royaume-Uni. Les objets retrouvés sur plusieurs parties de l'Europe sont toujours un mystère pour les archéologues. Des fouilles devraient reprendre sur le site de la récente trouvaille.

Un dodécaèdre sera exposé au Lincoln Museum du 4 mai jusqu'au début septembre. L'objet vieux de 1 700 ans fera la fierté du village de Norton Disney, à deux pas de l'endroit où il a été trouvé lors de fouilles amateures en 2023. Mesurant environ 8cm de diamètre, le dodécaèdre est creux et recouvert de 12 trous de différentes tailles percés sur chacune des facettes. Son état de préservation est par ailleurs prodigieux après plus d’un millénaire et demi passé sous terre.

Les dodécaèdres sont de remarquables pièces de métallurgie romaines que les archéologues découvrent fréquemment en Grande-Bretagne. Trente-trois objets de ce type y ont été retrouvés en Grande-Bretagne. L'utilisation de ces curieuses formes géométriques demeure malgré tout un mystère. Nombre d’experts penchent cependant pour une origine mystique.

Richard Parker, secrétaire du Norton Disney History and Archaeology Group semble partager ce point de vue. "Il s'agissait très probablement d'une forme d'objet religieux ou rituel", a-t-il déclaré à CNN. "Les Romains étaient très superstitieux et exigeaient généralement des signes pour leur permettre de prendre des décisions dans leur vie quotidienne”. Une théorie étayée aussi par l’emplacement du dodécaèdre : l'objet a été trouvé au sommet d'une colline, dans une ancienne grande fosse dans laquelle il paraît y avoir délibérément été placé.

Un possible artefacts aux origines gauloises.

Les archéologues notent qu'une concentration importante de découvertes a été faite dans l’ancien territoire gaulois particulièrement dans la région du bassin du Rhin. La majorité des dodécaèdres ont été mis au jour dans les zones du nord-ouest de l'Empire romain, des territoires jadis riches en culture celtique.