Le festival des Vieilles Charrues va-t-il disparaître après l'édition 2024 ?

Un conflit entre les organisateurs des Vielles Charrues et la ville de Carhaix-Plouguer (Finistère), où se tiennent les concerts tous les étés, menace la pérennité du festival. Selon la direction de l'événement, l'édition 2024 "pourrait bien être la dernière". Elle regrette "un acharnement" des pouvoirs locaux à cause de plusieurs actions initiées par la mairie.

Les Vieilles Charrues en 2024, la der des der ? L'emblématique festival du Centre-Bretagne, qui accueille chaque à Carhaix-Plouguer (Finistère) des dizaines de milliers de fêtards, est "en danger", selon ses organisateurs. En cause ? Un conflit entre la direction de l'événement et la mairie qui l'accueille, dirigée par le régionaliste Christian Troadec. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'équipe d'organisation des Vieilles Charrues s'inquiète de "trois décisions de la ville de Carhaix et de Poher communauté qui menacent le festival".

Conflit avec le maire... pourtant fondateur des Vieilles Charrues

Dans le détail, le festival regrette d'abord "la préemption abusive" de plusieurs locaux qu'il devait acquérir à l'entrée du site du festival. "Alors que la vente devait se conclure définitivement, la municipalité nous a fait connaître le 23 février par huissier et juste avant la fin du délai légal, la décision de préempter le bâtiment", déplorent les organisateurs dans le communiqué. Autre problème : "les pertes successives de terrains" connues par l'association depuis quelques années. Cette réduction de la superficie des terrains de campings pour les festivaliers, imposant un déménagement partiel. Enfin, la demande d'"une nouvelle taxe de 367.000 euros adressée le 12 avril" dernier a également été mal reçue par la direction des Vieilles Charrues.

"Un acharnement", estime le festival, bien que la mairie, elle, s'en défend. La direction et la présidence du festival "font de la politique et du chantage", lance ainsi Christian Troadec. "S'ils veulent se présenter à la mairie de Carhaix en 2026, qu'ils le fassent et les citoyens trancheront", a-t-il ajouté. Ce dernier, l'un des fondateurs de l'événement en 1992, connaît de longue date des désaccords avec l'équipe d'organisation des Vieilles Charrues. Selon l'élu, les responsables de ces quatre jours de concerts "depuis 2013 ont visé le gigantisme" et "ont perdu l'esprit du festival".

Basées sur un modèle 100% associatif, les Vieilles Charrues ont enregistré plus de 346.000 entrées l'an dernier. Le festival prévient déjà : "si la mairie et Poher communauté (la communauté de communes, ndlr) ne reviennent pas sur leurs décisions avant l’été 2024, l’édition de cette année pourrait bien être la dernière". La région Bretagne et le département du Finistère ont tous deux proposé leur médiation dans le cadre de cette bisbille.

Cette année, la 32ᵉ édition, accueillera notamment Sting, Dadju & Tayc, Gossip, Simple Minds, David Guetta, The Blaze ou encore Sam Smith.