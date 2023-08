Le festival Le Cabaret Vert déprogramme Lomepal, visé par une enquête préliminaire pour viol

Expliquant avoir "cherché à prendre la meilleure décision possible pour notre communauté, nos partenaires, nos bénévoles et l’ensemble de nos équipes", le Cabaret Vert rappelle que "la priorité est de laisser la justice réaliser son travail". "Dans cette attente, l’organisation du festival estime qu’un temps de recul et de silence s’impose", conclut le communiqué qui officialise l’annulation du concert du rappeur de 31 ans. Les organisateurs disent "travailler avec beaucoup d’énergie dans des délais très courts à un remplacement".