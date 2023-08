"Barbie" cartonne : l’incroyable pactole que va toucher Margot Robbie

Le plus surprenant, c'est que Margot Robbie s'est longtemps contentée du rôle de productrice. Au départ, ni elle, ni Greta Gerwig ne souhaitaient qu'elle interprète Barbie. Elles avaient même jeté leur dévolu sur Gal Gadot, la star israélienne de Wonder Woman. "Gal Gadot a l'énergie de Barbie. Elle est incroyablement belle, mais on ne la déteste pas de l'être autant parce qu'elle est tellement sincère et gentille. C'en est presque ridicule", explique-t-elle dans Vogue. Sa Barbie idéale indisponible, elle se laissera convaincre de reprendre le job.

Le choix s'est avéré payant puisque depuis sa sortie, Barbie a déjà engrangé 526,3 millions de dollars de recettes aux États-Unis et 657,6 millions dans le reste du monde, pour un cumul en cours de 1,18 milliard. En France, le film vient de franchir la barre des 4 millions d’entrées et pourrait vite dépasser le dernier Astérix pour devenir le deuxième plus gros succès de l’année, derrière les 7 millions de Super Mario Bros. En attendant mieux ?