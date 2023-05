"La Petite Sirène" revient au cinéma : Halle Bailey, envoûtante Ariel à la voix d'or

Sa Petite Sirène 2.0 emprunte à son aînée sa chevelure rousse – faites de dreads cette fois -, son meilleur ami, Polochon, et la trame principale du récit. Une princesse des mers fascinée par la vie à la surface qui troquera sa voix pour une paire de jambes. Mais son Ariel a un petit truc en plus. Autant amoureuse de son prince que des fonds marins caribéens où elle vit, elle s’affiche en défenseuse de l’environnement ouverte à d’autres cultures. Un point commun qu’elle partage avec Éric (Jonah Hauer-King). Le futur roi trouve une profondeur bienvenue qu’il n’avait pas dans le film d’animation et s’offre même un tour de chant inédit. Si les chansons cultes sont là ("Sous l’océan" en tête), certaines ont été légèrement modifiées et rejointes par de nouveaux titres co-écrits par Alan Menken et Lin-Manuel Miranda.