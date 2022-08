"Dragon Ball" revient bientôt au ciné, 34 ans après ses débuts dans le "Club Dorothée"

Fruit de l’imagination de l’auteur japonais Akira Toriyama, Dragon Ball est apparu pour la première fois en 1984 dans les pages de l’hebdomadaire Shonen Jump. Son Goku, son héros, est un jeune orphelin qui se lance à la poursuite de sept globes de cristal, les fameuses "dragon balls" qui une fois réunies, permettent de faire apparaître le dragon Shenron, capable d’exaucer n’importe quel souhait.

À partir de 1989, les fans peuvent suivre en parallèle Dragon Ball Z, une version plus mature – et violente aussi - où le personnage principal affronte des créatures encore plus redoutables. Déclinée en dessins animés, en long-métrages, en jeux vidéo et en toute sorte de produits dérivés, la saga est l’une des plus lucratives de l’histoire du manga. Signe de sa popularité, Son Goku a même été la mascotte des récents Jeux olympiques de Tokyo.