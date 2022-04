"Le Flambeau", la parodie de "Koh-Lanta" avec Jonathan Cohen, s’annonce complètement barrée

C’est alors que son regard se porte sur une autre émission très populaire, "Koh-Lanta". Il parle du Flambeau comme d’une "vraie série". "Marc n’est plus le centre. il y a plein de personnages, deux équipes et un format plus long. Ça ressemble plus à un Parks and recreation qu’à une parodie", assure-t-il. Les épisodes, désormais de 40 minutes, rejoueront néanmoins les passages obligés du jeu de TF1 comme les épreuves ou le conseil. "Je crois que c’est le truc le plus WTF que j’ai écrit", glisse le comédien et scénariste.