"Le Flic de Beverly Hills 4" : Netflix dévoile une première bande-annonce explosive avec un Eddie Murphy toujours aussi cool

La plateforme a publié la première bande-annonce du quatrième volet de la célèbre franchise qui a démarré en 1984. Eddie Murphy y reprend le rôle d'Axel Foley, le sympathique policier qui l'a rendu célèbre. Le film, disponible l'été prochain, promet du grand spectacle.

Il n'a pas pris une ride. Netflix a dévoilé ce jeudi la première bande-annonce du très attendu Flic de Beverly Hills 4. Quarante ans après la sortie du premier volet de la saga culte (composée de trois longs métrages sortis entre 1984 et 1994), Eddie Murphy se glisse à nouveau dans la peau d'Axel Foley, le rôle qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. La sortie du film réalisé par Mark Molloy est prévue sur la plateforme de streaming l'été prochain.

Intitulé Beverly Hills Cop : Axel F., le film se déroule de nos jours. Il suit les nouvelles aventures du policier contraint de faire équipe avec sa fille, une avocate dont la vie est menacée. Il est épaulé par une nouvelle recrue (Joseph Gordon-Levitt) mais aussi par ses anciens camarades Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton) qui l'aideront à révéler un complot.

Flic anticonformiste et complètement désinvolte, Axel Foley n'a rien perdu de sa superbe, comme on peut le voir dans les premières images explosives dévoilées par Netflix. Agé de 62 ans, Eddie Murphy, a quant à lui toujours la forme. "Chaque fois qu’il entre sur le plateau, on ne sait jamais ce que l’on va obtenir. Mais c’est toujours génial", a confié à Empire le producteur Jerry Bruckheimer, qui a relancé la franchise. "Dès qu'il est sur le plateau, ça vous replonge dans les années 80".