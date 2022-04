Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez annoncent le décès d’un de leurs jumeaux à la naissance

Les sourires d’octobre ont laissé place "à la plus grande peine qu’un parent puisse ressentir". Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, ont annoncé le décès d’un des jumeaux qu’ils attendaient, un petit garçon. "Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur", écrit le couple dans un texte publié sur leurs réseaux sociaux, ce lundi 18 avril. "Nous voudrions remercier les médecins et les infirmiers pour leur soin expert et leur soutien", peut-on aussi lire.