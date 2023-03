Gerard Piqué s'exprime pour la première fois sur les provocations de Shakira

"Rien ne me rend plus heureux que de rendre mes fils heureux, confie Piqué. Chacun prend les décisions qu'il pense être les meilleures. Je fais les choses d'une certaine façon, j'essaie de les faire de la meilleure façon", a-t-il poursuivi, en référence à Shakira et à ses récentes prises de parole publiques.

Depuis leur séparation en juin dernier après 12 ans de relation pour cause d'infidélité de la part de Piqué, Shakira ne loupe pas une occasion de se payer la tête du père de ses enfants. Le 12 janvier, elle a sorti un titre intitulé "BZRP Music Session #53", dans lequel elle s'attaque frontalement à son ex, mais aussi à sa nouvelle compagne, âgée de 23 ans, l'Espagnole Clara Chia. "Tu as changé une Ferrari pour une Twingo", "Une Rolex pour une Casio", "Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies", balance la chanteuse dans la chanson qui fait un carton.