Le frère de l’actrice Hayden Panettiere meurt soudainement à 28 ans

Passionné de peinture, Jasen Panettiere était aussi artiste. Sur son site, il vendait des sacs, des t-shirts et des baskets sur lesquels s’affichaient ses créations. "J’ai commencé à peindre mes problèmes, ce qui est devenue la solution", écrit-il sur Instagram. Il reversait 3% des achats à l’association "We are all Ukrainians", soutenu par son ex-beau-frère Wladimir Klitschko. Le boxeur ukrainien, engagé face à la Russie avec son frère Vitali qui est le maire de Kiev, a été le compagnon de Hayden Panettiere avec qui il a une petite fille de 8 ans, Kaya. La fillette vivait en Ukraine avec son père jusqu’à l’invasion russe l’an dernier.