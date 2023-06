Le gouvernement envisage une taxe sur le streaming musical

De nouvelles sources de financement sont nécessaires pour "préserver la souveraineté culturelle française" et assurer "une juste rémunération des artistes et des créateurs", a souligné mercredi l'Élysée, souhaitant aussi que cette manne soutienne "l’innovation et l’exportation". L'ancien ministre de la Culture Jack Lang s'est rapidement félicité, dans un communiqué transmis à l'AFP, de l'idée d'une telle taxe, "une mesure de justice qui confortera la diversité musicale et renforcera les créateurs et les musiciens indépendants", selon lui.

À l'automne 2022, les débats s'étaient cristallisés sur une contribution obligatoire de 1,5% des revenus des abonnements payants sur les plateformes musicales pour aider le Centre national de la musique (CNM), instance étatique et sectorielle créée en 2020, à soutenir la création française. Cette suggestion, portée par des députés de la gauche Nupes via des amendements rejetés fin 2022, avait créé des fractures ouvertes dans la filière.