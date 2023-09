Le GP Explorer 2 de Squeezie bat le record d'audience sur Twitch en France

Record battu. Le nombre de spectateurs sur un live Twitch français a été battu ce samedi par la course de Formule 4 organisée par le streamer et YouTuber Squeezie, deuxième édition du GP Explorer. Le live, qui a duré plus de dix heures, a connu un pic à 1,3 million de spectateurs peu avant le top départ de la course, à 18h30. La précédente édition de l'événement, en octobre 2022, avait déjà établi un record, attirant plus d'un million d'internautes.

En plus des spectateurs sur Twitch, 60.000 personnes avaient acheté leur billet pour y assister en personne, au circuit du Mans. Les places s'étaient écoulées en moins d'une heure lors de leur mise en vente en mai. 24 streamers, YouTubers ou autres personnalités d'Internet se sont transformés en pilotes pour s'affronter sur le circuit Bugatti. Parmi les participants figuraient également les rappeurs SCH et Soso Maness, connus pour le titre "Bande organisée".