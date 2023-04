Le groupe de rock Feu! Chatterton s'invite au Musée du Louvre

"Dorénavant, oubliez Abbey Road car tout va se passer ici". C’est dans la salle des expositions temporaires transformée en studio d’enregistrement et de répétitions que la Présidente-Directrice du musée du Louvre avait choisi de dévoiler la nouvelle programmation du musée. Un Louvre "polyphonique", voici l’ambition et la vision de la nouvelle programmation du célèbre musée axée sur le cinéma, la poésie, le spectacle vivant et la musique.

Depuis le 31 mars et jusqu'au 25 mai, le musée fait également office de "résidence de création" en accueillant le groupe de rock Feu! Chatterton. "Lorsque l’on nous a proposé de faire cette résidence, on a quand même hésité, on en a discuté entre nous. On s’est demandé si c’était le bon moment et le bon endroit pour le faire. Mais on a saisi cette opportunité !", nous a confié le guitariste du groupe Clément Doumic, qui ne cache pas sa fierté de collaborer avec le prestigieux musée.