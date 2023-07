Le "JDD" poursuit sa grève et pourrait ne pas paraître pour la quatrième semaine consécutive

Selon nos confrères du Monde, le groupe Lagardère envisage de retarder l'arrivée du nouveau directeur de la rédaction. Il "ne prendrait finalement pas son poste immédiatement et un guichet de départ serait ouvert pour les salariés", explique le quotidien, alors que d'après les calculs de Lagardère, l'absence du JDD en kiosque fait perdre 500.000 euros à l'hebdomadaire chaque semaine. Les grévistes, eux, continuent à porter deux revendications, à savoir "renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune" et "offrir à la rédaction des garanties d'indépendance juridique et éditoriale". "Des discussions se poursuivent avec la direction comme depuis le début du conflit" et "nous réfléchissons à de futures actions", explique l'instance représentative des grévistes.