Le jeu GTA VI officiellement annoncé par Rockstar Games, un premier trailer révélé "début décembre"

La fin de dix ans d'attente pour les fans. Jason Schreier, l'un des journalistes les plus respectés dans l'univers vidéoludique, révélait, mercredi 8 novembre, que Rockstar Games allait officialiser le nouveau "GTA" cette semaine. Il n'aura finalement attendu que quelques heures avant que le studio derrière l'une des franchises les plus lucratives de l'industrie culturelle confirme l'information révélée par Bloomberg.

Dans un court message publié sur X (ex-Twitter), Rockstar Games a annoncé que le premier trailer de "GTA VI" sera diffusé "début décembre", à l'occasion des 25 ans de l'entreprise visionnaire. "En 1998, Rockstar Games a été fondée sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans le cadre de nos efforts pour faire partie de cette évolution", a écrit Sam Houser, cofondateur et président de Rockstar Games et l'un des créateurs de la série "GTA".