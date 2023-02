Le jour où… Bruce Willis s'est réessayé au théâtre à Broadway

Lors de ses études, il joue dans La Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. En 1977, il fait ses débuts de comédien professionnel dans une production off-Broadway à New York – moins coûteuse et plus petite que celles de Broadway – de Ciel et Terre. Il poursuivra plusieurs années dans des pièces de taille réduite dans la Grosse Pomme, comme Fool for love et Bullpen comme le rappelle Playbill – le programme distribué avant chaque représentation -, jusqu’en 1984.

L’année suivante, il décroche l’un des rôles principaux de la série Clair de Lune avant de devenir un acteur incontournable. En 2013, il émet auprès de GQ son désir de retrouver le théâtre. Lors de la première de Misery, il assure ne pas regretter d’y être retourné plus tôt. "Ça s’est produit exactement comme ça devait se produire", glisse celui qui, atteint d’une forme incurable de démence, a dû mettre un terme à sa carrière il y a près d'un an.