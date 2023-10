Le jour où… Taylor Swift s’est muée en popstar avec son album "1989"

Avec son précédent album, Red, Taylor Swift a osé sortir des sentiers très balisés de la country qui l’a fait connaître. Ses premières infidélités musicales se soldent par des succès qui la confortent dans son choix. L’électrisant "We Are Never Ever Getting Back Together" lui offre son tout premier numéro un au Billboard Hot 100. Le déchirant mais rock "I Knew You Were Trouble" se hisse lui à la deuxième place. Derrière ses tubes résolument pop ? Le maître du genre lui-même, le Suédois Max Martin - à qui l’on doit entre autres le cultissime... "Baby One More Time" de Britney Spears – et Shellback.