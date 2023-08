Le jour où... Hélène Carrère d'Encausse entrait à l'Académie française et devenait "immortelle"

Lorsqu'elle est élue à la place laissée vide par le décès de Jean Mistler, Hélène Carrère d'Encausse est la troisième femme admise à l'Académie en plus de 350 ans d'histoire, après Marguerite Yourcenar et Jacqueline de Romilly. Professeure d'histoire et spécialiste de la Russie, cette fille d'une Italienne et d'un philosophe géorgien émigré en France a publié en 1978 un premier ouvrage remarqué avec L'Empire éclaté, dans lequel elle prédit, avant beaucoup d'autres, l'éclatement de l'URSS.