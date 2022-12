Le jour où… Vivienne Westwood s'est montrée sans culotte à Buckingham Palace

Icône de la mode, Vivienne Westwood nous a quitté ce jeudi à l’âge de 81 ans. Tout au long de sa carrière, cette créatrice excentrique s’est toujours employée à secouer la bonne société anglaise, de ses débuts avec les Sex Pistols et la génération punk à ses combats plus tardifs pour la défense de la nature. Elle a d'ailleurs été l’une des premières, dans les années 2000, à ne plus employer de vraies fourrures dans ses collections.

Si cette fille d’employés modestes du Derbyshire n’était pas tendre avec la classe politique, de Margaret Thatcher à Boris Johnson en passant par Tony Blair, elle n’avait en revanche jamais dissimulé sa tendresse pour la famille royale. Et c’était réciproque. Le 15 décembre 1992, Elizabeth II en personne la reçoit à Buckingham Palace pour lui remettre les insignes d’Officier de l’Empire Britannique.