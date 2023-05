Le jour où Charles, 4 ans, a volé la couronne lors du couronnement de sa mère Elizabeth II

Mais quelques heures plus tard, le garçon a fait ce que personne d’autre n’aurait osé faire. Alors que la reine venait de retirer sa couronne, la couronne d’État impériale qui pèse plus d’un kilo, Charles s’en est emparé. "Il a foncé dessus. On a tous pensé qu’il allait la faire tomber. On s’est dit : 'Oh mon dieu, ça serait un mauvais présage'", témoigne Lady Anne Glenconner. Les facéties du jeune prince se sont poursuivies lors de la séance photo officielle. Cette fois-ci, le duc de Cornouailles - qui ne sera fait prince de Galles que quatre ans plus tard - embarque sa sœur avec lui. Sur une vidéo des coulisses, les deux enfants se cachent les yeux devant le photographe avant d’être rappelés à l’ordre par leur mère.