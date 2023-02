Le jour où… Liam Neeson a abandonné l’idée d’être James Bond par amour

Liam Neeson souligne qu’on "ne lui a pas offert" le rôle, mais qu’il a bien été approché. "Je connais les Broccolis. Ils étudiaient un tas d’acteurs. La Liste de Schindler venait de sortir et Barbara Broccoli m’a appelé plusieurs fois pour me demander si j’étais intéressé et j’ai dit 'Oui, je serais intéressé'", se souvient-il. C’était sans compter Natasha Richardson, sa compagne de l’époque. "Pendant que nous tournions Nell, elle m’a dit : 'Liam, je vais te dire quelque chose. Si tu joues James Bond, on ne se mariera pas'". Alors, je la taquinais en me mettant derrière elle et en faisant comme si je tenais un pistolet dans mes mains et puis…", poursuit-il en chantant l’air de James Bond.