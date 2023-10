Le jour où… Matthew Perry a failli passer à côté du rôle de Chandler dans "Friends"

Dans ses mémoires sorties l’an dernier et intitulées Friends, Loves and the Big Terrible Thing ("Amis, amants et la grande chose terrible"), Matthew Perry rembobine 30 ans en arrière. Nous sommes en 1994, il a 24 ans et sa carrière est minée par son addiction à l’alcool. "La boisson commençait à gagner la bataille contre les auditions et personne ne s’intéressait vraiment à moi de toute façon", écrit-il, assurant être "en gueule de bois la moitié du temps". Informé par le gestionnaire de ses comptes qu’il est à court d’argent, le comédien supplie ses agents de lui trouver un rôle le plus vite possible. "Cher lecteur, si vous imaginez que c’est comme ça que j’ai décroché 'Friends', il vaudrait mieux que vous vous calmiez. Ce coup de fil a débouché sur la série qui m’a presque empêché d’avoir 'Friends'", poursuit-il.

Car avant Chandler, il y a eu Blaine. Matthew Perry est retenu pour le pilote de L.A.X. 2194, "une comédie de science-fiction" qui suit le quotidien des bagagistes de l’aéroport international de Los Angeles. L’action se situe 200 ans dans le futur et les passagers sont… des extraterrestres. "Si ça vous semble peu convaincant, sachez que c’était bien pire que ça", se souvient-il, expliquant que ce rôle-là l’empêchait alors contractuellement d’être embauché ailleurs. Dans le même temps, les jeunes acteurs à Hollywood se passionnent pour le scénario d’une nouvelle série. Son titre ? Friends Like Us, des amis comme nous.