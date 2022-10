"Le Late avec Alain Chabat" : voici la date du lancement de l’émission sur TF1

Alain Chabat de retour… en édition limitée. Après avoir ressuscité le "Burger Quizz" de Canal + sur TMC, l’acteur et réalisateur a décidé de se lancer un nouveau défi à la télé en animant son propre talk-show de deuxième partie de soirée sur TF1. Annoncé à la rentrée, le projet s’intitule "Le Late avec Alain Chabat" et débutera le 21 novembre pour 10 numéros, indique ce lundi la chaîne.

Avec au menu "des jeux, des fausses pubs, du stand up, des live musicaux et des entretiens avec toutes les personnalités du monde du spectacle", le programme sera diffusé chaque soir du lundi au vendredi à 22h55. Mi-septembre, il en avait donné un avant-goût sur Twitter dans un teaser où il parodiait le roi Charles III, entouré de Léa Drucker et Jamel Debbouze.