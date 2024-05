Le magicien David Copperfield accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes

Seize femmes racontent au "Guardian" avoir été victimes d’inconduite sexuelle et de comportements inappropriés de la part du plus célèbre des illusionnistes américains. Certaines racontent avoir été violées après avoir été droguées, d’autres disent avoir subi des attouchements sur scène alors qu’elles étaient mineures. Les avocats du sexagénaire dénoncent des propos "non seulement complètement faux mais aussi totalement invraisemblables".

Il fait l’objet d’une large enquête de presse pour laquelle plus d’une centaine de personnes ont été interrogées. L’iconique magicien américain David Copperfield, 67 ans, est accusé de violences sexuelles par seize femmes, dont une partie témoigne dans The Guardian. Trois d’entre elles racontent avoir été droguées avant d'avoir des relations sexuelles avec lui, auxquelles elles estiment ne pas avoir pu consentir. D'autres accusent le magicien d'attouchements sur scène lors de ses spectacles alors qu’elles étaient mineures.

De précédentes accusations en 2018

L'édition américaine du quotidien britannique affirme avoir consulté des dossiers de police et de justice au cours de ses investigations, qui portent sur une période allant de la fin des années 1980 à 2014. Parmi les nombreux récits relayés, cinq évoquent des appels téléphoniques récurrents de David Copperfield à des adolescentes à la fin des années 80 ou au début des années 90. Une femme, présentée sous le pseudonyme de Carla, raconte qu’elle l’a rencontré lors d’un spectacle alors qu’elle avait 15 ans.

Les années suivantes, elle a continué à recevoir des coups de fil du magicien tard le soir ainsi que des cadeaux dont un mot pour la Saint-Valentin à ses 16 ans sur lequel était écrit "Dans deux ans, je reviendrai". Si elle dit avoir perdu sa virginité avec lui de manière consentie quand elle a eu 18 ans, elle estime aujourd’hui avoir été "conditionnée" dans cette relation. Les avocats de David Copperfield ont indiqué au journal que les deux avaient eu une relation légale et consentie qui a duré quatre ans, ajoutant que le magicien dément "fermement toute idée de conditionnement ou toute autre inconduite".

Ils martèlent que leur client n’a commis aucune infraction et ne s’est "jamais comporté de manière inappropriée avec quelqu'un, encore moins avec une mineure". Ils dénoncent des accusations "non seulement complètement fausses mais aussi totalement invraisemblables". En 2018, David Copperfield avait déjà démenti les propos de l’ex-mannequin américaine Brittney Lewis. Cette dernière, qui a également parlé au Guardian, affirme avoir été droguée et agressée sexuellement trois décennies plus tôt alors qu'elle était mineure.

Le nom de David Copperfield figure parmi ceux listés dans des documents de justice relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain qui s'est suicidé en prison en 2019 avant de pouvoir être jugé pour crimes et trafic sexuels. Le fait que le nom du magicien y figure n'implique toutefois pas qu'il a eu un comportement illégal ou répréhensible. "Notre client ne savait rien des crimes épouvantables d'Epstein", ont répliqué les avocats du prestidigitateur au Guardian.