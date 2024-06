Ce vendredi 21 juin, le prince de Galles fête ses 42 ans. Son épouse, Kate Middleton, et le roi Charles III n'ont pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire, en partageant des clichés de famille attendrissants.

Jour de célébration pour la famille royale : le prince William fête ce vendredi ses 42 printemps ! A cette occasion, le prince et la princesse de Galles ont partagé une photo qui déborde de joie de vivre et de tendresse sur leurs réseaux sociaux. Sur le cliché, l'hériter au trône britannique est hilare, vêtu d'un bermuda et d'un sweatshirt. Il tient la main de ses enfants, Charlotte, Louis et George, et tous les quatre sautent au-dessus d'une dune. Accompagné de l'image, un message signé "C", pour Catherine Middleton, l'épouse du prince : "Joyeux anniversaire papa, nous t'aimons tous tellement !"

La photo contraste largement avec l'actualité anxiogène et morose de la famille royale ses derniers mois, après l'annonce des cancers de Kate et du roi Charles III. Lors de la fête des pères dimanche 16 juin, la princesse de Galles avait déjà publié une image du prince du même type : face à la mer, cette fois-ci de dos, enveloppant ses enfants dans une étreinte. Ce dernier a repris ses engagements princiers fin avril, qu'il avait mis en suspens pendant le début de la convalescence de Kate Middleton.

Le roi Charles a lui aussi partagé ce vendredi une adorable image de lui et son fils, tout sourire, quand William était bébé. Le texte l'illustrant est sobre : "Joyeux anniversaire au prince de Galles". Le prince de Galles est né le 21 juin 1982, au St Mary's Hospital, un an après le mariage de ses parents, Charles et Diana.