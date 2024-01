Le comédien Philippe Caubère visé par une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure"

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête suite à une plainte déposée pour des faits qui remontent à 2012. Une jeune femme l’accuse d’atteinte sexuelle alors qu’elle avait 16 ans et lui 61 ans. L’avocate de la star dénonce la médiatisation de l’affaire en raison du soutien de son client à Gérard Depardieu.

C’est une figure du théâtre et du cinéma français. Le comédien et metteur en scène Philippe Caubère, 73 ans, fait l’objet d’une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité", indique le parquet de Créteil, confirmant une information de franceinfo. Elle fait suite à une plainte déposée par une femme qui dénonce des faits qui seraient survenus en 2012 alors qu’elle avait 16 ans et la star 61 ans.

Contactée par l'AFP, l'avocate de Philippe Caubère, Me Marie Dosé, a déclaré que son client reconnaissait avoir entretenu "une relation intime" avec la plaignante. Mais d'après elle, l'acteur nie "toute pénétration" et assure que les relations sexuelles étaient consenties.

Déjà entendue par la police en 2018

L’avocate estime par ailleurs que la médiatisation de cette plainte est liée au récent soutien de son client à Gérard Depardieu dans une tribune polémique signée par une soixantaine d'artistes. Elle rappelle également que la jeune femme avait été entendue en 2018 dans le cadre d’une autre plainte contre Philippe Caubère mais qu’elle n’avait pas souhaité saisir la justice.

Me Marie Dosé fait référence à une plainte déposée cette année-là par Solveig Halloin, une ex-militante Femen qui accusait Philippe Caubère de l’avoir violée en 2010. Une affaire qui s’était soldée par un non-lieu avant que l’acteur fasse condamner la jeune femme pour diffamation.

Des rendez-vous "clandestins"

Cette nouvelle plainte est "le résultat d'une longue période de réflexion", riposte Me Negar Haeri, conseil de la jeune femme. Selon lui, "on a besoin de temps quand on est initialement mineure de 16 ans pour comprendre ce qu'il s'est passé et oser porter plainte". D’après franceinfo, la jeune femme qui considérait Philippe Caubère comme un mentor l’accuse d’avoir abusé de son immaturité affective au cours de plusieurs rendez-vous dans son studio de Saint-Mandé (Val-de-Marne) qu’elle était priée de garder clandestins et de ne pas signaler à ses parents.

Originaire de Marseille, Philippe Caubère est notamment connu du grand public pour avoir incarné le père de Marcel Pagnol dans La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, réalisés en 1990 par Yves Robert. Récompensé par plusieurs Molières, il a été promu au grade de commandeur des Arts et des lettres en 2020.