Le monde des Miss sous le choc après le suicide de Cheslie Kryst, Miss USA 2019

Elle s’affichait souriante sur les tapis rouges, où elle exerçait le métier de journaliste. Cheslie Kryst, Miss USA 2019, a mis fin à ses jours dimanche 30 janvier. La jeune femme de 30 ans s’est jetée du gratte-ciel new yorkais où elle vivait, selon le New York Post et TMZ. Son décès a été confirmé par sa famille dans un communiqué.

"Elle incarnait l’amour et servait les autres, que ce soit à travers son travail comme avocate qui se battait pour la justice sociale, en tant que Miss USA et en tant qu’animatrice pour la chaîne EXTRA. Mais surtout en tant que fille, sœur, ami, mentor et collègue. Nous savons que son impact continuera", poursuit le texte.