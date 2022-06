"Le monde est devenu fou" : Kate Bush "choquée" par le regain d'intérêt pour sa musique après "Stranger Things"

"C’est vraiment merveilleux. Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais entendu parler de moi et j’adore ça ! Que tous ces très jeunes gens entendent la chanson pour la première fois et la découvrent est très spécial", s’enthousiasme-t-elle. "J’aime que les gens écoutent un morceau et en retirent ce qu’ils veulent", explique-t-elle avant de raconter de quoi parle "Running Up That Hill". "À l’origine, ça parlait d’un homme et d’une femme qui échangeaient leur place juste pour qu’ils sachent à quoi ça ressemble de l’autre côté. La chanson s’appelait 'A deal with God' mais je crois que les responsables de la maison de disque étaient inquiets que ce soit un titre trop sensible", se souvient-elle.