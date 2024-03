"Le monde ne veut pas de moi" : la chanteuse Lizzo annonce qu'elle "démissionne"

Fatiguée des mensonges à son égard, la chanteuse américaine a publié un message sur Instagram dans lequel elle dit "démissionner". Elle n'a pas précisé si elle arrêtait la musique ou si elle se retirait des réseaux. Lizzo est accusée de harcèlement de la part d'anciennes danseuses.

Lizzo va-t-elle vraiment arrêter la musique ? La chanteuse âgée de 35 ans a publié un message sur Instagram dans lequel elle annonce "démissionner" en raison de "mensonges" racontés sur elle, sans toutefois préciser exactement son intention. "J'en ai marre de devoir supporter d'être traînée dans la boue par tous ceux qui font partie de ma vie et sur internet", a écrit Melissa Viviane Jefferson de son vrai nom, comme le rappelle l'AFP.

"Je n'ai pas signé pour ces conneries. Je démissionne", a-t-elle écrit sans préciser si elle comptait se retirer de l'industrie musicale ou des réseaux sociaux. "Tout ce que je veux, c'est faire de la musique et rendre les gens heureux. (…) Mais je commence à croire que le monde ne veut pas de moi. Je suis en permanence confrontée à des mensonges à mon sujet" et moquée "pour mon apparence", a-t-elle ajouté. "Ma personnalité est décortiquée par des gens qui ne me connaissent pas et insultent mon nom".

Lizzo accusée de harcèlement et discrimination

Adulée par ses fans pour sa défense des personnes en surpoids et de l'estime de soi, Lizzo fait face à une plainte déposée l'année dernière par d'anciennes danseuses, qui l'accusent de "harcèlement" et de "discrimination". La chanteuse était présente jeudi à une soirée de levée de fonds pour la campagne présidentielle de Joe Biden à New York. Un avocat représentant les danseuses a critiqué le parti démocrate pour ce choix, selon des propos rapportés par le média NewsNation.

Plus tôt ce mois-ci, Lizzo avait écrit dans un autre message sur Instagram être en train d'écrire parmi ses "meilleurs morceaux de musique", et "avoir hâte" de les faire entendre. "Je suis presque prête à être à nouveau une personne normale... À être dehors... À aimer et faire confiance aux gens", avait-elle ajouté.

En mai 2023, la star avait déjà menacé de tout arrêter, après des attaques sur son physique et sa personne. Elle avait alors passé son compte Twitter en privé suite à une énième remarque sur son poids.